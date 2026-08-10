«Я была не в состоянии адекватно мыслить». Карль — о том, как допинг попал в её организм

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль высказалась о своей допинг-дисквалификации. В марте 2025 года на Зимних Всемирных военных играх в допинг-пробе Карль был обнаружен кленбутерол, входящий в список запрещённых веществ.

«У нас очень загруженный календарь на Кубке мира. Гонки практически каждую неделю, организм порой не выдерживает такой нагрузки. У меня как у военнослужащей есть обязанность раз в два года представлять армию своей страны на чемпионате мира среди военных. Это законное требование работодателя. Я могла бы сослаться на то, что заболела, могла бы пропустить турнир. Но выступление на таких турнирах – мой долг.

И то, что там произошло — стечение обстоятельств, когда всё пошло не так. Я прекрасно понимаю, что несу ответственность за то, что попадает в мой организм, должна проверять всё дважды или трижды. Но когда у меня начался кашель, насморк, возникли проблемы со сном, я была не в состоянии адекватно мыслить. Я приняла то лекарство, которое мне выписал врач. Я не могла контролировать ситуацию и за это поплатилась. Хотя должна была всё спросить, нет ли в лекарстве чего-то запрещённого. Но если врач не имеет отношения к спорту, то спрашивать бесполезно. Нужно было самой ещё проверить лекарство через приложение или хотя бы позвонить спортивному врачу.

Пока мне не вынесли окончательный вердикт – это было самое тяжёлое время. Моя семья, мой партнёр меня во всём поддержали. Сейчас я сосредоточена только на том, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира в Фалуне», — сказала Карль в видео Xc-ski.de.

Бан немецкой лыжницы с учётом периода её временного отстранения истечёт 25 ноября 2026 года.