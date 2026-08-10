«Достаточно моей фамилии». Большунов — о том, что FIS отказывает ему в нейтральном статусе

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов считает, что комитет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) был предвзят при рассмотрении его заявки на получение статуса нейтрального атлета.

«Да, ответили. Отправляешь заявку, и тут же отвечают. По сути, без проверок, без всего. В течение одного дня. «До свидания» — и всё. Достаточно моей фамилии. Если бы была комиссия, то хотя бы два-три дня рассматривали. А не в тот же день обратное письмо. Просто «нет». Понятно, что ничего даже не проверяли», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».