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«Достаточно моей фамилии». Большунов — о том, что FIS отказывает ему в нейтральном статусе

«Достаточно моей фамилии». Большунов — о том, что FIS отказывает ему в нейтральном статусе
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов считает, что комитет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) был предвзят при рассмотрении его заявки на получение статуса нейтрального атлета.

«Да, ответили. Отправляешь заявку, и тут же отвечают. По сути, без проверок, без всего. В течение одного дня. «До свидания» — и всё. Достаточно моей фамилии. Если бы была комиссия, то хотя бы два-три дня рассматривали. А не в тот же день обратное письмо. Просто «нет». Понятно, что ничего даже не проверяли», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

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