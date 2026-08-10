«Это не имеет отношения к конкуренции». Носсум — о нежелании видеть россиян на стартах
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Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал перспективы допуска российских лыжников к международным соревнованиям.
«Пока идут боевые действия на территории Украины, мне трудно участвовать в создании развлечения вместе с ними. Это не имеет никакого отношения к спортивной конкуренции. То, что происходит, гораздо серьёзнее, чем спортивные вопросы», — приводит слова Носсума Dagbladet.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 1 марта 2022 года. Нейтральные статусы получили лишь трое лыжников: Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Никита Денисов.
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