«Это не имеет отношения к конкуренции». Носсум — о нежелании видеть россиян на стартах

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал перспективы допуска российских лыжников к международным соревнованиям.

«Пока идут боевые действия на территории Украины, мне трудно участвовать в создании развлечения вместе с ними. Это не имеет никакого отношения к спортивной конкуренции. То, что происходит, гораздо серьёзнее, чем спортивные вопросы», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 1 марта 2022 года. Нейтральные статусы получили лишь трое лыжников: Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Никита Денисов.