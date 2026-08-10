Йоханнес Клебо опубликовал финансовый отчёт JHK AS за 2025 год

Компания JHK AS, инвестором которой является 11-кратный олимпийский чемпион по лыжам Йоханнес Клебо, отчиталась о результатах за 2025 год. Выручка компании составила 18,05 млн норвежских крон (около € 1,57 млн). Это на 19,7% больше, чем в 2024 году, когда показатель находился на уровне 15,08 млн крон.

После уплаты налогов чистая прибыль компании достигла 8,15 млн крон (€ 710 тыс.). Текущая стоимость JHK AS оценивается в 21,10 млн крон. По итогам года Клебо может получить дивиденды в размере 8,2 млн крон (€ 338 тыс.).

В Норвегии финансовая отчётность физических и юридических лиц является открытой. Любой гражданин страны имеет право ознакомиться с доходами и зарплатами соотечественников, включая данные компаний, акционерами которых они являются, на сайте налоговой службы Норвегии.