Большунов: есть желание бросить всё и остаться с семьёй, никаких допусков нет

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов откровенно рассказал, какие мысли его посещают на фоне недопуска до международных стартов с 2022 года.

«Есть желание бросить всё и остаться с семьёй. Хочется находиться рядом с женой и дочками. Но я рад, что в такой период смог выделить время, чтобы провести его с близкими. Помочь жене. Чтобы Ане было поспокойнее. Слава богу, всё получилось как планировали. Очень рад. Да, хорошие тренировки делать не всегда получалось. Но намного важнее было быть рядом с женой.

Сколько можно отпускать (ситуацию)? Ладно, год-два, когда не можешь выступать. Это ещё как-то можно пережить. А потом себя обманываешь и обманываешь. Думаешь: «Давай ещё, ещё». А никаких допусков нет. Много спортсменов уже закончили карьеру. Очень большой период получается. А спорт не вечный. Короткий промежуток жизни, когда ты можешь показывать хорошие результаты. А этот промежуток у тебя просто отнимают. Не дают тебе показывать свою силу. Двоякая ситуация», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».