«Спорт больше не продаётся сам по себе». Стенсхаген — о социальных сетях

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген высказался о важности социальных сетей в жизни спортсменов.

«Я бы предпочёл, чтобы мы не были так зависимы от экранов, но, к сожалению, бесконечная прокрутка ленты теперь стала частью нашей повседневной жизни. Люди как зомби. Мне это не кажется правильным. Когда поднимаешь глаза и смотришь вокруг, например в аэропортах или других людных местах, люди похожи на зомби. Они сидят, уставившись в экран, и кажется, что вокруг никого нет.

Печально признавать, но мы дошли до того, что спорт больше не продаёт себя сам по себе. Нужно быть ещё и личностью, влиятельной в соцсетях. Это многое говорит о состоянии спонсорского рынка и о его растущем цинизме.

Люди проводят по пять-шесть часов в день перед экраном — значит, нужно быть именно там, чтобы привлекать спонсоров. Можно говорить: «Я ненавижу соцсети», но, если все находятся там, приходится ими пользоваться», – приводит слова Стенсхагена TV2.