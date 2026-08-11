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Александр Большунов впервые высказался о завершении карьеры Сергея Устюгова

Александр Большунов впервые высказался о завершении карьеры Сергея Устюгова
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов впервые высказался о решении Сергея Устюгова завершить карьеру.

«Может быть, и стоило [продолжать карьеру]. Но ради чего? Были бы старты, он смог бы себя заставить показывать результат. А так, в принципе, да. Пару-тройку лет побегал и понял, что есть вещи важнее спорта. А время не стоит на месте, оно бежит очень быстро», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Устюгов является двукратным чемпионом мира в cкиатлоне и командном спринте. Также Сергей вместе с Большуновым завоевал золото Олимпиады-2022 в эстафете.

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