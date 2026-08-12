«Это будет здравым решением». Вайцеховская — о мыслях Большунова завершить карьеру

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналист Елена Вайцеховская прокомментировала высказывание трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, заявившего, что у него есть желание завершить профессиональную карьеру.

«Пытаюсь представить, какая мотивация продолжать тренировки и внутрироссийские выступления может быть у Александра Большунова? И не могу.

Уже достаточно очевидно (по словам Саши в том числе), что нейтральный статус ему, скорее всего, не дадут, а если такое и произойдёт, получит его Саша одним из последних. Но дело даже не в этом.

Давайте допустим, что события начнут развиваться по наиболее благоприятному сценарию и у российских лыжников, включая Большунова, появится возможность выступить на ОИ-2030. Допустим, что Александр заставит себя дотерпеть до этого момента. И что? Кому и что он там сможет доказать? Себе? Уже всё давно доказано, достижения известны, их можно только попробовать повторить, а это совсем не так интересно, как кажется. И не так просто — в 33-34.

Кому-то другому? Зная характер Большунова, ему достаточно безразлично, что думают о нём посторонние люди. Семья же хочет, чтобы он был дома.

Единственная причина, которая может держать лучшего лыжника России в профессиональном спорте, — деньги. Не потому, что их много, а потому, что для любого спортсмена это наиболее понятный и привычный способ заработка. Если деньги не первостепенны и есть альтернатива в виде заработка в другом месте, это тем более не крючок.

Поэтому, мне кажется, даже если Большунов реально решит закончить карьеру, это будет абсолютно логичным решением. Здравым», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.