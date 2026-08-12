Александр Большунов не исключил возможного скорого завершения карьеры

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов неоднозначно ответил на вопрос о возможности завершить профессиональную карьеру.

«Как пойдёт», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Также спортсмен заявил, что на возможное решение о завершении карьеры никак не могут повлиять любые действия со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS): «Уже фиолетово на их решения».

Ранее 29-летний Большунов заявил, что у него есть желание «бросить всё», чтобы проводить больше времени с семьёй. На международных соревнованиях лыжник не выступал с 2022 года, FIS не давала ему нейтральный статус.