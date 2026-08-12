«Какой смысл готовиться?» Александр Большунов — о возможности выступить на ОИ-2030

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов заявил, что не думает о возможности принять участие в Олимпийских играх 2030 года из-за опыта бессмысленной подготовки к предыдущей Олимпиаде, на которую он не был допущен даже в нейтральном статусе.

«Мыслей об этом нет совершенно. Думал, что буду готовиться и выступать на этих Олимпийских играх. В итоге – нет. Так же может быть и со следующими. Какой итог? Готовишься, готовишься, а толку – ноль. И что, какой смысл готовиться к чему-то?

Я же понимаю, что за эти пять лет можно было довести количество медалей олимпийских и с чемпионатов мира до 40. 100%. Уже 17 есть, а там что остаётся-то. Я бегал-то на международных стартах всего четыре года. А что такое четыре года? С 2018-го по 2022-й. Можно было намного больше сделать. Но нет», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Ранее 29-летний Большунов заявил, что у него есть желание «бросить всё», чтобы проводить больше времени с семьёй. На международных соревнованиях лыжник не выступал с 2022 года, FIS не давала ему нейтральный статус.