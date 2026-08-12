«Не только Норвегии это на руку». Александр Большунов — об отстранении сборной России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов высказался об отстранении спортсменов из России от международных соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Понятно, что на любых соревнованиях, будь то чемпионат мира или Олимпийские игры, когда нет прямых конкурентов, то больше шансов появляется не только у лидеров, но и у остальных. И, как бы ни было, это один из ключевых рычагов. И им пользуются, давят. Те же норвежцы, на той же Олимпиаде. Кроме норвежцев, есть ещё два места на подиуме. И кто-то бы оказался за бортом. Не только сборной Норвегии это всё на руку, но и другим странам, которые никогда до этого не брали медали. А тут шанс.

На Кубке мира кто-то бегал за двадцаткой, а сейчас влёгкую бежит в двадцатке. Потому что пяти-шести человек, российских спортсменов, там нет», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Ранее 29-летний Большунов заявил, что у него есть желание «бросить всё», чтобы проводить больше времени с семьёй. На международных соревнованиях лыжник не выступал с 2022 года, FIS не давала ему нейтральный статус.