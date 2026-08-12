«Будешь ещё участвовать, #######». Губерниев — тренеру сборной Норвегии по лыжам

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание главного тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о перспективах допуска лыжников из России до международных соревнований в условиях продолжающихся боевых действий на территории Украины.

Что сказал тренер сборной Норвегии: «Это не имеет отношения к конкуренции». Носсум — о нежелании видеть россиян на стартах

«А что же ты тогда участвовал в развлечениях вместе с Коростелёвым и Непряевой? И ведь будешь ещё участвовать, #######...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В прошлом сезоне нейтральный статус сумели получить трое спортсменов: Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Никита Денисов. Только первые двое приняли участие в этапах Кубка мира и Олимпийских играх 2026 года.