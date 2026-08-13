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«Не могу на это повлиять». Клебо — о возможном допуске россиян до международных стартов

«Не могу на это повлиять». Клебо — о возможном допуске россиян до международных стартов
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11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что вопрос допуска российских спортсменов до международных стартов остаётся открытым.

«Не считаю, что по этому вопросу уже сказано последнее слово. Мне кажется, это меняется изо дня в день в зависимости от того, как выглядит ситуация в мире. По-прежнему придерживаюсь той же позиции, что и всегда, но это не я принимаю решения. Не могу на это повлиять, поэтому приходится мириться с тем, что говорят. Ещё многое предстоит пройти, прежде чем мы встанем на стартовую линию на Олимпийских играх. Будет интересно посмотреть, что предпримет FIS. До начала зимы ещё есть время, поэтому не собираюсь сейчас думать об этом на тренировках. Скорее всего, всё будет как будет», — приводит слова Клебо Nettavisen.

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