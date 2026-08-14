«Не стоит раздувать из мухи слона». Бородавко — о словах Большунова о завершении карьеры

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко призвал не придавать большого значения словам трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о возможном завершении карьеры.

«Все вопросы об Александре Большунове задавайте Александру Большунову. Как вы себе представляете, чтобы тренер отвечал за взрослого, состоявшегося спортсмена? У меня есть своё мнение — и не более того. А лучше, чем сам Александр, про него никто не расскажет. Не знаю, будет ли у него мотивация. О планах подготовки тоже спрашивайте у него.

Разумеется, он не собирается завершать карьеру. Просто складывается достаточно непростая ситуация. Александр долгое время находился с семьёй и не имел возможности полноценно тренироваться. Но времени до нового сезона ещё предостаточно. Он может полноценно подготовиться и выступить на своём уровне. Человек просто проводит время с семьёй. Не стоит раздувать из мухи слона», – приводит слова Бородавко RT.