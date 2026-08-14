15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не стоит раздувать из мухи слона». Бородавко — о словах Большунова о завершении карьеры

«Не стоит раздувать из мухи слона». Бородавко — о словах Большунова о завершении карьеры
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко призвал не придавать большого значения словам трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о возможном завершении карьеры.

«Все вопросы об Александре Большунове задавайте Александру Большунову. Как вы себе представляете, чтобы тренер отвечал за взрослого, состоявшегося спортсмена? У меня есть своё мнение — и не более того. А лучше, чем сам Александр, про него никто не расскажет. Не знаю, будет ли у него мотивация. О планах подготовки тоже спрашивайте у него.

Разумеется, он не собирается завершать карьеру. Просто складывается достаточно непростая ситуация. Александр долгое время находился с семьёй и не имел возможности полноценно тренироваться. Но времени до нового сезона ещё предостаточно. Он может полноценно подготовиться и выступить на своём уровне. Человек просто проводит время с семьёй. Не стоит раздувать из мухи слона», – приводит слова Бородавко RT.

Материалы по теме
«Какой смысл готовиться?» Александр Большунов — о возможности выступить на ОИ-2030
Большунов: есть желание бросить всё и остаться с семьёй, никаких допусков нет
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android