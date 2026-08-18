Норвежцы пока не приобрели права на трансляцию ЧМ-2027 в Фалуне

Ни один телеканал Норвегии пока не приобрёл права на показ чемпионата мира — 2027 в Фалуне. Об этом сообщает VG. Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о ситуации.

«Надеюсь, мы скоро получим права на трансляцию, чтобы знать, где смотреть лыжные гонки этой зимой. Так обстоят дела с правами. Они распределяются между разными СМИ, и они меняются от выходных к выходным. Думаю, нужно просто смириться с тем, что так будет и с зимними видами спорта в будущем.

Это немного грустно. Мы выросли на зимних видах спорта на NRK, и многие к этому привыкли. Как только исчезает традиция, людям трудно с этим смириться», — сказал Нортуг.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года пройдёт в шведском Фалуне с 24 февраля по 7 марта.