«Будет новый процесс». Мама Фриды Карлссон — о преследователе дочери

Миа Карлссон, мать двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам шведки Фриды Карлссон, рассказала, что мужчина, ранее преследовавший её дочь, вновь вышел на связь.

«Мы посчитали важным сообщить об этом, когда всё повторилось. Прошёл уже год с тех пор, как всё началось. Мы были на Тенерифе. Теперь будет новый процесс. Фрида хорошо со всем этим справляется. Но больше всего она боится предстоящего процесса, потому что пройти через всё это вновь будет невероятно сложно», — приводит слова Карлссон Expressen.

Осуждённому 66-летнему мужчине будут предъявлены обвинения в нарушении запрета на контакт и незаконном преследовании.