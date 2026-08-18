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66-летний сталкер Фриды Карлссон нарушил судебный запрет на контакт

66-летний сталкер Фриды Карлссон нарушил судебный запрет на контакт
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66-летний сталкер двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам шведки Фриды Карлссон нарушил судебный запрет на контакт со спортсменкой. Об этом сообщает Expressen.

В апреле 2025 года мужчина был признан виновным в незаконном преследовании лыжницы. Суд приговорил его к условному сроку, штрафу в 40 000 крон и ввёл запрет на любой контакт с Карлссон. После вынесения приговора преследование не прекратилось. В сентябре того же года лыжнице снова начали поступать звонки и сообщения через смс и в социальных сетях.

Осенью 2026 года ожидается новое судебное разбирательство, где сталкеру будут предъявлены обвинения в многократном нарушении запрета на контакт с осени 2025 года. Мужчина не признаёт вины, уверяя, что не знал о наличии запретительного ордера и ничего не нарушал.

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