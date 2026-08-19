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«Кросс-поход с птичьего полёта». Савелий Коростелёв показал кадры тренировки в горах

«Кросс-поход с птичьего полёта». Савелий Коростелёв показал кадры тренировки в горах
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Бронзовый призёр этапа Кубка мира — 2025/2026, участник Олимпийских игр в Милане российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал у себя в телеграм-канале кадры с тренировки, проведённой на сборах в горах. Помимо фото, лыжник показал видео, сделанное на большой высоте с дрона. Точное место съёмки Коростелёв не указал, однако известно, что сейчас спортсмен проводит сборы в Европе, недавно он публиковал фото из Италии.

Фото: Личный архив Савелия Коростелёва

Фото: Личный архив Савелия Коростелёва

«Кросс-поход с птичьего полёта», — подписал публикацию Коростелёв.

Коростелёв в декабре 2025 года получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и дебютировал на Кубке мира, а также выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое – в марафоне на 50 км (это его лучшие результаты на Играх). На КМ россиянин взял свою первую медаль, став бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти (Финляндия).

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