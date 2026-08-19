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Йоханнес Клебо примет участие в Топпидреттсвеке

Йоханнес Клебо примет участие в Топпидреттсвеке
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11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо примет участие в лыжероллерном фестивале «Топпидреттсвека», который пройдёт с 21 по 23 августа в Норвегии. Для Клебо это будет первый старт в сезоне-2026/2027, поскольку норвежец пропустил Blink-2026 из-за болезни.

Также на старт выйдет другой норвежский лыжник, 21-летний Ларс Хегген, который выиграл общий зачёт Blink-2026.

Всего в фестивале примут 217 спортсменов из восьми стран. В составе сборной Норвегии — Харальд Эстберг Амундсен, Ансгар Эвенсен, Эрик Вальнес и Эмиль Иверсен. Также на старты заявлены шведка Майя Дальквист, немка Катарина Хенниг, немец Фридрих Мох и швед Макс Новак.

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