Йоханнес Клебо примет участие в Топпидреттсвеке

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо примет участие в лыжероллерном фестивале «Топпидреттсвека», который пройдёт с 21 по 23 августа в Норвегии. Для Клебо это будет первый старт в сезоне-2026/2027, поскольку норвежец пропустил Blink-2026 из-за болезни.

Также на старт выйдет другой норвежский лыжник, 21-летний Ларс Хегген, который выиграл общий зачёт Blink-2026.

Всего в фестивале примут 217 спортсменов из восьми стран. В составе сборной Норвегии — Харальд Эстберг Амундсен, Ансгар Эвенсен, Эрик Вальнес и Эмиль Иверсен. Также на старты заявлены шведка Майя Дальквист, немка Катарина Хенниг, немец Фридрих Мох и швед Макс Новак.