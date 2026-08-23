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Во время мужского масс-старта на ЧР по лыжероллерам произошёл массовый завал

Во время мужского масс-старта на ЧР по лыжероллерам произошёл массовый завал
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Сегодня, 23 августа, в Ханты-Мансийске во время масс-старта на 30 км на чемпионате России по лыжероллерам произошёл массовый завал. Один из спортсменов задел бордюр и упал, после чего упали и другие атлеты.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Победителем гонки стал Андрей Краснов, преодолев дистанцию за 55.50,6. Второе место занял Максим Липкин, отстав от лидера на 3,5. Тройку призёров замкнул Никита Смирнов (+4,0).

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2026. Ханты-Мансийск. Масс-старт, 30 км, свободный стиль. Мужчины:

1. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — 55.50,6.
2. Максим Липкин (Санкт-Петербург) — отставание 3,5.
3. Никита Смирнов (Воронежская область) +4,0.
4. Андрей Алипкин (Рязанская область) +4,2.
5. Рифат Сафиуллин (ХМАО-Югра) +4,4.
6. Андрей Вьюхин (ХМАО-Югра) +5,0.

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