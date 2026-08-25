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Александр Большунов получил визу для участия в сборах группы Бородавко в Италии

Александр Большунов получил визу для участия в сборах группы Бородавко в Италии
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о том, что российские лыжники, в числе которых и трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, получили визы для поездки на сборы в Италию.

— Большунов и остальные спортсмены получили визы?
— Да, у всех визы получены. 28 августа вылетаем. В полном составе, вся группа, в том числе Большунов. У всех всё хорошо со здоровьем, все должны быть на сборах, – приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Сбор в итальянском Монте‑Бондоне пройдёт с 28 августа по 16 сентября. Помимо Большунова, в нём также планируется участие Алексея Червоткина, Егора Митрошина, Арсения Поздеева, Павла Соловьёва, Алёны Барановой, Елизаветы Пантриной и Елизаветы Маслаковой.

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