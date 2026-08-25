Фрида Карлссон объявила о своих отношениях с шведским актёром

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон объявила о своих отношениях с шведским актером Симоном Лёфом.

«До этого уже ходили какие-то слухи о нас. Видимо, настало время обо всём рассказать. Было довольно сложно избежать этих разговоров после того, как мы были вместе на премии принцессы [Виктории]. Поэтому я думаю, что лучше просто рассказать об этом. Не то чтобы это было какой-то новостью, но мне просто приятно сообщить об этом миру, чтобы избежать дальнейших домыслов и предположений.

Во время сезона я часто в разъездах, и он тоже много путешествует по работе, так что мы сразу обо всем договорились и весьма спокойно к этому относимся. Поэтому мы очень ценим время, проведённое вместе, и стараемся использовать его по максимуму», – приводит слова Карлссон Expressen.

Симон Лёф снимался в сериале «Король под номером 21» о легендарном шведском хоккеисте Бёрье Сальминге.