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«Будем придерживаться той же позиции». Генменеджер сборной Швеции — о бане россиян

«Будем придерживаться той же позиции». Генменеджер сборной Швеции — о бане россиян
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Генеральный менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Никлас Йонссон высказался о перспективе допуска российских лыжников до международных соревнований.

«Мы находимся примерно в той же ситуации, что и в 2022 году, когда принимали решение об отстранении. Ничего не изменилось с тех пор.

Поэтому Швеция будет придерживаться той же позиции. Но у других стран может быть другое мнение. В любом случае вопрос должен решаться в ходе демократического процесса внутри FIS. У нас будет заседание в начале октября. Если в итоге ограничения снимут, то тогда нам придётся просто принять это», – приводит слова Йонссона Expressen.

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Новости. Лыжи
  • 25 августа 2026
  • 18:28