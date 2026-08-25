«Надеюсь, у нас не произойдёт никаких изменений». Сван — об отстранении россиян

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван заявила, что её мнение о возможном возвращении российских лыжников на международные старты не изменилось – шведка по-прежнему считает, что россияне не должны соревноваться на мировой арене.

«Мне кажется, я всегда весьма чётко выражала свою точку зрения. И сейчас моё мнение по этому вопросу не изменилось. Я по-прежнему чувствую то же самое, и я буду говорить то же самое и далее. Мне грустно видеть, как одна федерация за другой меняет своё мнение по этому вопросу, поэтому могу лишь надеяться, что в ближайшее время у нас не произойдёт никаких изменений», – приводит слова Сван Expressen.