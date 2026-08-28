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Юлия Ступак объявила о второй беременности

Юлия Ступак объявила о второй беременности
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Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак сообщила, что ждёт второго ребёнка.

«Мы готовы поделиться с вами нашей прекрасной новостью. Моя прайм-эра мамы», – написала Ступак на своей странице в социальной сети под фотосессией с мужем и сыном, где виден беременный живот спортсменки.

Напомним, Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России. Она замужем за лыжником Никитой Ступак. Их общий сын Арсений родился в январе 2020 года. В минувшем сезоне-2025/2026 Ступак выступала на этапах Кубка России.

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