«Покойтесь с миром, дорогой король». Клебо отреагировал на смерть Харальда V

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отреагировал на смерть норвежского короля Харальда V.

«Спасибо за всё, что вы значили для спорта и Норвегии. Прекрасный король, собравший вместе целую нацию, дедушка для всей Норвегии. Покойтесь с миром, мой дорогой король Харальд», – написал Клебо на своей странице в социальной сети под фото, где запечатлён король.

Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет в Национальной больнице в Осло. Он попал туда 17 августа на фоне лечения гемолитический анемии. Позже состояние осложнилось бактериальной инфекцией крови. Харальд V правил страной более 35 лет — с 1991 года.