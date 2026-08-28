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«Покойтесь с миром, дорогой король». Клебо отреагировал на смерть Харальда V

«Покойтесь с миром, дорогой король». Клебо отреагировал на смерть Харальда V
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11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отреагировал на смерть норвежского короля Харальда V.

«Спасибо за всё, что вы значили для спорта и Норвегии. Прекрасный король, собравший вместе целую нацию, дедушка для всей Норвегии. Покойтесь с миром, мой дорогой король Харальд», – написал Клебо на своей странице в социальной сети под фото, где запечатлён король.

Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет в Национальной больнице в Осло. Он попал туда 17 августа на фоне лечения гемолитический анемии. Позже состояние осложнилось бактериальной инфекцией крови. Харальд V правил страной более 35 лет — с 1991 года.

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