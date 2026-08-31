Александр Большунов станет участником нового сезона шоу «Титаны»

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов станет участником нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Титаны». Премьера нового сезона запланирована на сентябрь 2026 года на телеканале ТНТ.

Помимо Большунова, в число участников нового сезона шоу из известных спортсменов войдут Алексей Папин (бокс), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Анастасия Татарева, Юлия Синицына (обе – художественная гимнастика), Максим Ковтун, Дмитрий Соловьёв (оба – фигурное катание), Антон Голоцуцков, Никита Нагорный (оба – спортивная гимнастика), Дмитрий Носов (дзюдо), Степан Киселёв (лёгкая атлетика), Алексей Лаптев (бобслей), Константин Ивлиев (шорт-трек) и многие другие.