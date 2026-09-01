«Опять гадание на кофейной гуще». Крюков — о допуске российских лыжников

Олимпийский чемпион 2010 года в спринте Никита Крюков высказался о допуске российских лыжников до международных соревнований.

«Это опять гадание на кофейной гуще. Как будет, так будет, потому что здесь могут влиять и всякие политические события. Поэтому просто надо дождаться. Предпосылки к тому, чтобы допустили, конечно, есть.

Работа в этом направлении ведётся, поэтому просто хочется дождаться финального результата. И для нас финальный результат — это когда снимут все ограничения, спортсмены смогут без препятствий уже спокойно ездить и выступать с флагом и гимном», – приводит слова Крюкова «РИА Новости Спорт».