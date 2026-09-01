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Клебо: как-то грустно осознавать, что этой осенью мне исполнится 30 лет

Клебо: как-то грустно осознавать, что этой осенью мне исполнится 30 лет
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11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо признался, что вступает в осенний период подготовки к сезону-2026/2027 в не самом лучшем психологическом состоянии.

«Мне не по себе после всего, что со мной случилось. Я знаю, что мне очень тяжело дались эти соревнования. Сами по себе эти 43-е, 42-е и 25-е места на Топпидреттсвеке мало что значат с точки зрения результатов, но после них мне как-то грустно осознавать, что этой осенью мне исполнится 30 лет.

Мне бы хотелось, чтобы этот период хандры уже поскорее миновал. Возможно, если бы я не заболел, то всё сложилось бы совершенно иначе. А теперь мне просто нужно использовать оставшееся до начала сезона время, чтобы вернуться в нормальную форму. Поэтому сейчас я с нетерпением жду начала тренировочного сбора. Впереди 33 дня на высоте. Это будет важно сейчас. Будет здорово просто перезагрузиться», — приводит слова Клебо VG.

Отметим, Клебо исполнится 30 лет 22 октября.

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