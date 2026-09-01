Крюков — о Большунове: видимо, мотивация заканчивается, ему хочется международной борьбы

Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков высказался о текущей стадии в карьере Александра Большунова.

«Понимаю. И когда заканчивал карьеру, уходил из большого спорта со словами, которые я сказал лично Александру: «Будешь бегать и побеждать до тех пор, пока у тебя будет мотивация».

Сейчас, видимо, эта мотивация уже начинает заканчиваться, потому что действительно хочется международной борьбы, хочется какого-то вот этого вкуса победы, быть лучшим в мире, а не в России. Конечно, вот эта вот мотивация, она уже растворяется. Я, в принципе, поражён тому вообще, что он держит такой уровень, ещё огрызается, так сказать, но всё-таки человек очень талантливый», — приводит слова Крюкова «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Большунов примет участие в шоу «Титаны» на телеканале ТНТ.