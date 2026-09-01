Финская лыжница Кертту Нисканен завершила спортивную карьеру

Пятикратный призёр Олимпийских игр финская лыжница Кертту Нисканен объявила о завершении спортивной карьеры.

«Пришло время завершить этот потрясающий путь в профессиональном спорте. Я занималась лыжными гонками на профессиональном уровне целых 20 лет. За это время было огромное количество успехов, побед, ярких впечатлений, личностного роста, испытаний и неудач. Всё то, из чего состоит большой спорт. Я бесконечно наслаждалась тренировками и соревнованиями, с огромной страстью посвящая каждый день лыжам. Теперь пришло время уступить место чему-то новому.

С грустью и благодарностью я оставляю спортивную карьеру, но с нетерпением жду того, что принесёт будущее. Ещё услышимся!» – написала Нисканен на своей странице в соцсети.