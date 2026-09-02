Министр спорта России Дегтярёв: наши лыжники возвращаются, пока в нейтральном статусе

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустит российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2026/2027.

«Наши лыжники возвращаются, пока в нейтральном статусе. Надеемся, что наши спортсмены выступят успешно, докажут, что это безопасно. Это первый шаг, но так было и с несколькими нашими другими видами спорта», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Отметим, что в сезоне-2025/2026 несколько российских лыжников уже выступали на этапах Кубка мира в нейтральном статусе — это Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Также нейтральный статус получил Никита Денисов, однако выступить в сезоне он не успел.