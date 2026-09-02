FIS допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на своём официальном сайте объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027. Также решение касается и персонала сборных. Совет FIS принял его вчера, 1 сентября, на заседании в Швейцарии, основываясь на рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК).

«Участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями и обусловлено тем, что нельзя демонстрировать символы страны, такие как флаги, гимны или форма. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям», — в частности, говорится в заявлении FIS.

В пресс-релизе организации отмечается, что доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.

Отметим, что в сезоне-2025/2026 несколько российских лыжников уже выступали на этапах Кубка мира в нейтральном статусе — это Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Также нейтральный статус получил Никита Денисов, однако выступить в сезоне он не успел.