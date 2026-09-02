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Дегтярёв — о решении FIS: следующим должно стать полноценное возвращение с флагом и гимном

Дегтярёв — о решении FIS: следующим должно стать полноценное возвращение с флагом и гимном
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Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о допуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в сезоне-2026/2027.

«FIS долгое время оставалась одной из наиболее жёстко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу.

Поэтому сегодняшнее решение FIS — важный шаг. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

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