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Российские спортсмены обязаны будут подписать декларацию о нейтралитете для допуска FIS

Российские спортсмены обязаны будут подписать декларацию о нейтралитете для допуска FIS
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Российские и белорусские спортсмены обязаны будут подписать декларацию о нейтралитете для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Это обязательное условие допуска к стартам.

«Совет FIS рассмотрел ситуацию и постановил, что спортсменам и вспомогательному персоналу из двух стран может быть предоставлен доступ к соревнованиям FIS при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанную на наборе принципов, установленных FIS. Соблюдение этих принципов нейтралитета будет постоянно контролироваться, и в случае их нарушения будут применены санкции», — говорится в пресс-релизе организации.

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