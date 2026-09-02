Российские спортсмены обязаны будут подписать декларацию о нейтралитете для допуска FIS

Российские и белорусские спортсмены обязаны будут подписать декларацию о нейтралитете для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Это обязательное условие допуска к стартам.

«Совет FIS рассмотрел ситуацию и постановил, что спортсменам и вспомогательному персоналу из двух стран может быть предоставлен доступ к соревнованиям FIS при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанную на наборе принципов, установленных FIS. Соблюдение этих принципов нейтралитета будет постоянно контролироваться, и в случае их нарушения будут применены санкции», — говорится в пресс-релизе организации.