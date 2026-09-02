«Повод для осторожного оптимизма есть!» Губерниев — о решении FIS допустить россиян

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2026/2027.

«FIS лыжников допустила в нейтральном статусе! Теперь вопрос, кого именно допустят? Кто получит статус?

Плюс ко всему — визы, логистика и самое главное — люди! Кто из лыжников, тренеров, персонала получит статус? Вопросов пока много… Но и повод для осторожного оптимизма есть!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Для участия в соревнованиях FIS российские и белорусские спортсмены должны будут подписать декларацию о нейтралитете.