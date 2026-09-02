«Теперь начинается большая практическая работа». Свищёв — о решении FIS допустить россиян

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение FIS допустить россиян до международного сезона-2026/2027 в нейтральном статусе.

«Это решение имеет принципиальное значение для всего российского лыжного спорта и сноуборда. Диалог с FIS принёс первый практический результат благодаря командной работе ФЛССР, Олимпийского комитета России и Министерства спорта Российской Федерации при личном активном участии в переговорах министра спорта России, председателя ОКР Михаила Владимировича Дегтярёва.

Российские спортсмены пока допущены в нейтральном статусе — без флага и гимна. Безусловно, мы продолжим диалог и работу по возвращению российской символики. Но сегодня особенно важен сам факт: наши спортсмены вновь получают возможность выходить на старт и доказывать свой уровень в борьбе с сильнейшими.

Мы последовательно отстаивали свою позицию и интересы спортсменов, поддерживали рабочий диалог с FIS и добивались решения по всем шести видам спорта. Для нас было принципиально важно, чтобы вопрос решался системно — не по отдельным дисциплинам и не для единичных спортсменов. Сегодня этот диалог перешёл в практическую плоскость, и перед нашими спортсменами вновь открывается путь к международным соревнованиям.

Теперь начинается большая практическая работа: необходимо помочь каждому спортсмену пройти процедуру возвращения на мировую арену максимально чётко и без лишних задержек.

Это важный шаг на пути к полноценному возвращению российского лыжного спорта и сноуборда на международную арену», — приводит слова Свищёва пресс-служба федерации.