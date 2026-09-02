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«Удивлён и разочарован». Норвежский журналист Сальтведт — о решении FIS допустить россиян

«Удивлён и разочарован». Норвежский журналист Сальтведт — о решении FIS допустить россиян
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Известный норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международного сезона-2026/2027 в нейтральном статусе.

«Не зная пока подробностей декларации, я всё же должен признать, что удивлён и разочарован тем, что это произошло так рано. Поступали сигналы, что решение не будет принято до декабря. Учитывая то, что происходит на Украине именно сейчас, было бы гораздо более уважительно подождать и оценить ситуацию более детально.

На практике это решение означает полноценное возвращение российских лыжников к международным соревнованиям, включая Большунова с его открытыми связями с армией. Так называемый статус нейтралитета теперь является лишь иллюзией, и его с таким же успехом можно было бы отменить. В прошлом году, когда перед Олимпиадой были установлены определённые критерии, этот статус имел реальное значение. Теперь его нет», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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