«Пока что выглядит всё размыто». Коростелёв — о решении FIS допустить россиян

Победитель Кубка России – 2024/2025, призёр этапа Кубка мира 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международного сезона-2026/2027 в нейтральном статусе.

«Безусловно, это радостная новость, узнали всей командой сразу после тренировки. Пока что выглядит всё размыто. Но я лично надеюсь, что допустят как можно больше спортсменов», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Отметим, что доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.