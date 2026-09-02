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«Пока что выглядит всё размыто». Коростелёв — о решении FIS допустить россиян

«Пока что выглядит всё размыто». Коростелёв — о решении FIS допустить россиян
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Победитель Кубка России – 2024/2025, призёр этапа Кубка мира 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международного сезона-2026/2027 в нейтральном статусе.

«Безусловно, это радостная новость, узнали всей командой сразу после тренировки. Пока что выглядит всё размыто. Но я лично надеюсь, что допустят как можно больше спортсменов», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Отметим, что доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.

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