Бородавко: меня больше всего волнуют наши именитые спортсмены, которых не хотят допускать

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международного сезона-2026/2027 в нейтральном статусе.

«Безусловно, новость хорошая, но там не прописано, это касается всех спортсменов или опять будет история, когда FIS сама будет решать, кого допустить, а кого — нет. Много непонятного. Думаю, нужно дождаться окончательного понимания вопроса и разъяснений. Но в любом случае это позитивное движение. Меня больше всего волнуют наши именитые спортсмены, которых не хотят пускать, — Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Наталья Терентьева. Надеемся, что эта новость их коснётся и они получат нейтральный статус. Тогда будет великая радость», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Отметим, что доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.