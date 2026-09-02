Сорин отреагировал на решение FIS допустить россиян до международного сезона-2026/2027

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международного сезона-2026/2027 в нейтральном статусе.

«Реакция на эти новости только положительная. Будем надеяться, что все сильнейшие спортсмены будут допущены. Сейчас нам с тренерским штабом предстоит обсуждение отбора. Потому что будет определённое количество квот для участия в Кубке мира. Раньше было шесть мужчин + шесть женщин на каждую дисциплину, но у нас всё-таки большая команда, поэтому нужно будет думать, как выбрать лучших и сильнейших спортсменов для участия в международных соревнованиях.

Надеюсь, что всем сильнейшим спортсменам, которые будут лучшими по результатам, дадут возможность выступать. То, что будут выступать без флага и гимна, нам не ново, мы во многих последних международных турнирах выступали как раз в таком статусе. Конечно, ещё вопрос, что значит подписание условий нейтральности, что будет под этим понятием. Но надеюсь, что в скором времени узнаем все ответы на вопросы», — приводит слова Сорина ТАСС.