«Лично у меня волнения не было». Коростелёв — о допуске на Кубок мира — 2026/2027

Победитель Кубка России – 2024/2025, призёр этапа Кубка мира 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв признался, что не испытывал волнения из-за возможности пропустить международный сезон-2026/2027.

«Лично у меня волнения не было. Ещё летом FIS сообщила, что на тот момент не меняет программу», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Сегодня, 2 сентября, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) объявила о решении допустить россиян до международного сезона-2026/2027 в нейтральном статусе. Отметим, что доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.