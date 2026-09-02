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Норвежская федерация лыжного спорта отреагировала на решение FIS допустить россиян

Норвежская федерация лыжного спорта отреагировала на решение FIS допустить россиян
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Норвежская федерация лыжных видов спорта (Norges Skiforbund) отреагировала на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2026/2027.

«Норвежская федерация лыжного спорта придерживается своего предыдущего решения о том, что спортсменам из России и Беларуси не должно быть разрешено участвовать в международных соревнованиях. Даже под нейтральным флагом.

Норвежская федерация лыжного спорта руководствуется решениями большинства в FIS, но одновременно намерена чётко донести свою позицию по этому вопросу на международном уровне», — приводит текст заявления Norges Skiforbund TV2.

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