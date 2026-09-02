15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дюрхауг: мы давно видим, что FIS хочет найти путь назад для российских спортсменов

Дюрхауг: мы давно видим, что FIS хочет найти путь назад для российских спортсменов
Комментарии

Представитель Норвегии в совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Туве Мо Дюрхауг высказалась о допуске россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Это неудивительно. Мы давно видим, что FIS хочет найти путь назад для российских спортсменов. У них есть как экономические, так и спортивные интересы вернуть россиян в лыжный спорт», — приводит слова Дюрхауг TV2.

Сегодня, 2 сентября, FIS на своём официальном сайте объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027. Также решение касается и персонала сборных. Доступ к соревнованиям будет предоставлен атлетам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.

Материалы по теме
Норвежская федерация лыжного спорта отреагировала на решение FIS допустить россиян
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android