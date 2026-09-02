Дюрхауг: мы давно видим, что FIS хочет найти путь назад для российских спортсменов

Представитель Норвегии в совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Туве Мо Дюрхауг высказалась о допуске россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Это неудивительно. Мы давно видим, что FIS хочет найти путь назад для российских спортсменов. У них есть как экономические, так и спортивные интересы вернуть россиян в лыжный спорт», — приводит слова Дюрхауг TV2.

Сегодня, 2 сентября, FIS на своём официальном сайте объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027. Также решение касается и персонала сборных. Доступ к соревнованиям будет предоставлен атлетам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.