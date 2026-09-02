Норвежка Греттинг призналась, что чувствует больше давления перед сезоном-2026/2027

Норвежская лыжница Каролин Греттинг призналась, что чувствует больше давления из-за хороших результатов в прошлом сезоне и хочет начать работать с психологом.

«Я по натуре человек атакующий, но в прошлом году поняла, что всё происходящее — это своего рода бонус. Перед каждой гонкой говорила себе: «Выложусь на полную», и всё складывалось удачно. Сейчас же, напротив, я стала действовать более осторожно, чем раньше, потому что чувствую больше давления.

Мне кажется, до сих пор не до конца осознала то, чего добилась в прошлом году. Мне просто нужно понять, что это возможно, обрести уверенность в своих действиях.

Я много думала об этом и пришла к выводу, что мне нужен спортивный психолог — хотя бы для того, чтобы иметь возможность проговорить свои мысли вслух и осознать пройденный путь. Не чувствую особого давления со стороны окружающих, это скорее давление, которое я создаю сама себе. Замечаю, что теперь, когда я в национальной сборной, все гораздо чаще говорят о чемпионате мира в Фалуне. Это цель каждого, в отличие от того, что было раньше, когда мы жили сегодняшним днём, от тренировки к тренировке», – приводит слова Греттинг Nettavisen.

В сезоне-2025/2026 Греттинг заняла третье место в командном спринте на седьмом этапе Кубка мира в Швейцарии, а также несколько раз попадала в топ-6. По итогам года спортсменка вошла в состав сборной Норвегии.