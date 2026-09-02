FIS подвергнет специальной проверке россиян, которым ранее отказали в нейтральном статусе

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) заявила, что российские спортсмены, которым ранее было отказано в нейтральном статусе, будут подвергнуты дополнительной проверке.

«Принципы и правила поведения, определяющие нейтральный статус, будут официально закреплены FIS в форме «Заявления и декларации для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена» (AIN), а также в обновлённой «Политике в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов». При этом стоит отметить, что лица, которым ранее было отказано в получении статуса AIN, будут подвергнуты дополнительной проверке на соответствие критериям допуска, которую проведёт независимая внешняя организация», – говорится в сообщении пресс-службы FIS на запрос «Чемпионата».

Напомним, ранее FIS на своём официальном сайте объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027. В пресс-релизе организации отмечается, что доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.