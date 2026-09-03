«Осуждение наших военных мы не допустим». Дегтярёв — о декларации о нейтралитете FIS

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о декларации о нейтралитете, которую российские спортсмены должны будут подписать, чтобы участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Это обязательное условие допуска к стартам.

«Да ничего нового, эти декларации [о нейтральности] и раньше были в других видах спорта. Внимательно посмотрим, чтобы там не было никакой, скажем так, отсебятины, связанной со спецоперацией, с осуждением [СВО]. Там бывали некоторые прецеденты, пытались протолкнуть. Заставить наших ребят подписывать какие-то документы, связанные с осуждением страны, наших военных. Этого, конечно, мы не допустим. И если говорим о нейтральности, то этот документ должен быть нейтральным. Пожалуйста, если там ничего нет нарушающего нашу конституцию и законы, то, в принципе, это допустимо. Мы наших ребят поддерживаем, если они выразят желание выступать и побеждать. И доказывать, что мы лучшие», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.