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Глава финской федерации лыжного спорта высказалась о допуске россиян к соревнованиям FIS

Глава финской федерации лыжного спорта высказалась о допуске россиян к соревнованиям FIS
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Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти прокомментировала допуск российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Вероятно, речь по-прежнему идёт лишь о нескольких отдельных спортсменах. То есть ситуация практически такая же, как в конце сезона на соревнованиях в Салпаусселькя (Кубок мира. — Прим. «Чемпионата»).

Я понимаю это так, что речь не просто о подписи на бумаге. FIS будет проверять обстоятельства и следить за тем, чтобы спортсмен не участвовал в политической деятельности и не поддерживал нынешнюю власть. Согласно решению МОК, у российских и белорусских спортсменов была бы возможность в полном составе участвовать в международных соревнованиях. Я очень довольна, что FIS не пошла по этому пути, по которому уже пошли некоторые международные спортивные федерации», – приводит слова Коркатти Yle.fi.

Ранее FIS допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.

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