Член совета FIS от Норвегии — о допуске россиян: ситуация примерно, как и в прошлом году

Представитель Норвегии в совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Тува Дюрхауг высказалась об отношении к допуску россиян к международным стартам под эгидой организации.

«Если спортсмены соответствуют требованиям декларации о нейтральном статусе и докажут, что не связаны с российской армией, они смогут выступать. Ситуация примерно такая же, как в прошлом сезоне. Ничего не изменилось. Финляндия и Норвегия совершенно чётко высказались во время обсуждения этого вопроса. Я голосовала против возвращения этих спортсменов», – приводит слова Дюрхауг VG.

Ранее FIS допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.