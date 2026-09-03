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Член совета FIS от Норвегии — о допуске россиян: ситуация примерно, как и в прошлом году

Член совета FIS от Норвегии — о допуске россиян: ситуация примерно, как и в прошлом году
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Представитель Норвегии в совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Тува Дюрхауг высказалась об отношении к допуску россиян к международным стартам под эгидой организации.

«Если спортсмены соответствуют требованиям декларации о нейтральном статусе и докажут, что не связаны с российской армией, они смогут выступать. Ситуация примерно такая же, как в прошлом сезоне. Ничего не изменилось. Финляндия и Норвегия совершенно чётко высказались во время обсуждения этого вопроса. Я голосовала против возвращения этих спортсменов», – приводит слова Дюрхауг VG.

Ранее FIS допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.

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