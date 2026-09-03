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ФЛГР опубликовала проект календаря на 2027 год

ФЛГР опубликовала проект календаря на 2027 год
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Федерация лыжных гонок России опубликовала проект календаря соревнований на 2027 год у мужчин и женщин. В него вошли этапы Кубка России, чемпионаты страны и федеральных округов, а также всероссийские старты по лыжным гонкам и лыжероллерам. Соревнования пройдут в нескольких регионах России — от Республики Коми и Мурманской области до Татарстана, Сибири и Москвы.

Подробнее ознакомиться с проектом календаря и со всеми стартами можно на сайте ФЛГР.

  • Кубок России, VI этап (13-18 января), Казань, Республика Татарстан.
  • Кубок России, VII этап (21-25 января), с. Чепецкое, Кировская область.
  • Кубок России, VIII этап (18-21 февраля), с. Выльгорт, Республика Коми.
  • Чемпионат России (24 февраля – 8 марта), с. Выльгорт, Республика Коми.
  • Кубок России, IX этап — финал (26 марта – 5 апреля). Апатиты, Кировск, Мурманская область.
  • Чемпионат России у женщин (9-11 апреля), Апатиты, Мурманская область.
  • Чемпионат России у мужчин (10-12 апреля), Мончегорск, Мурманская область.
  • Кубок России, I этап (лыжероллеры) (11-14 июня), место проведения не определено.
  • Кубок России, II этап (лыжероллеры) (2-5 июля), место проведения не определено.
  • Чемпионат России (лыжероллеры) (16-23 августа), Казань, Республика Татарстан.
  • Чемпионат России (19-24 сентября), место проведения не определено.
  • Кубок России, III этап — финал (лыжероллеры) (28 сентября – 4 октября), место проведения не определено.
  • Кубок России, I этап (сезон-2027/2028) (24-29 ноября), место проведения не определено.
  • Кубок России, II этап (сезон-2027/2028) (3-6 декабря), Тюмень, Тюменская область.
  • Кубок России, III этап (сезон-2027/2028) (8-13 декабря), Чусовой, Пермский край.
  • Кубок России, IV этап (сезон-2027/2028) (17-21 декабря), Ижевск, Удмуртская Республика.
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